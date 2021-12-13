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Несколько игроков «Нью-Джерси» заразились коронавирусом, Шарангович сдал отрицательный тест

20:13
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Несколько игроков «Нью-Джерси» заразились коронавирусом и попали в ковид-протокол. Речь идет о защитниках Райане Грэйвсе и Кристиане Яроше, а также о форварде Нико Хишире, сообщает журналист Аманда Штейн.

А число заболевших попал и нападающий Егор Шарангович. Но он сделал отрицательный тест на коронавирус.

Ранее лига перенесла три матча «Калгари» из-за вспышки болезни в составе «Огоньков».

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Иван Шитик все материалы автора
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