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«Несильный. А сейчас еще и неточный». Панарин пошутил о своем броске

21:31
Артемий Панарин. Фото instagram.com
Артемий Панарин. Фото instagram.com
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о своем броске. В текущем сезоне на его счету 32 гола в 69 матчах.

— В детстве у меня не было ни броска, ни скорости (смеется). Но было понимание самой игры. Поэтому очень важно развивать игровое мышление ребенка. На самом деле, в «Тракторе» я постоянно был первый или второй, а в «Витязе» меня называли тихоход. Вот руки были хорошие всегда. Бросок был точный, но не сильный. А сейчас еще и неточный (смеется), — сказал Панарин в прямом эфире Instagram «Хоккей в Курсе».

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