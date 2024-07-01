«Нэшвилл» заключил восьмилетний контракт с Саросом

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 29-летним финном рассчитано на восемь лет, средняя годовая зарплата игрока составит 7,74 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Сарос провел за «Предаторз» 64 матча, в среднем пропуская 2.86 шайбы и совершая 90,6 процента сейвов. В Кубке Стэнли он провел 6 матчей, отражая 90 процентов бросков при коэффициенте надежности 2.02.