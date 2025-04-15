«Нэшвилл» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нэшвилл» — 7:3.

В составе гостей 4 (2+2) очка набрал Клэйтон Келлер, еще по шайбе забросили Майкл Кесселринг, Ник Бьюгстад, Логан Кули, Ник Шмалц и Кевин Стенлунд. У «Предаторз» шайбы забросили Райан О'Райлли, Люк Евангелиста и Майкл Бантинг.