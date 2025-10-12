«Юта» в овертайме обыграла «Нэшвилл»

«Юта» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У «мамонтов» забили Логан Кули, Джек Макбэйн и Дилан Гюнтер. Голы «Предаторз» на счету Филипа Форсберга и Эрика Хаулы.

«Юта» набрала 2 очка и занимает 8-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 3-й строчке — 3 очка в двух играх.