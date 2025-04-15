Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

15 апреля, 05:56

«Юта» на выезде победила «Нэшвилл»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нэшвилл» со счетом 7:3.

В составе гостей 4 (2+2) очка набрал Клэйтон Келлер, еще по шайбе забросили Майкл Кесселринг, Ник Бьюгстад, Логан Кули, Ник Шмалц и Кевин Стенлунд. У «Предаторз» шайбы забросили Райан О'Райлли, Люк Евангелиста и Майкл Бантинг.

После этого матча «Юта» с 89 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 66 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Юта» — 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

Голы: О`Райлли — 20 (бол., Форсберг), 6:10 — 1:0. Кессельринг — 7 (Коул, Керфут), 12:30 — 1:1. Бьюгстад — 8 (Керфут, Стенлунд), 18:21 — 1:2. Кули — 25 (Келлер), 23:03 — 1:3. Шмальц — 20 (бол., Хэйтон, Келлер), 24:13 — 1:4. Евангелиста — 10 (О`Райлли, Шей), 31:01 — 2:4. Бантинг — 19 (Вуд, Бэррон), 34:20 — 3:4. Келлер — 28 (Кули, Кессельринг), 52:05 — 3:5. Келлер — 29 (п.в., Гюнтер, Кули), 58:13 — 3:6. Стенлунд — 14 (Мяяття, Керфут), 59:35 — 3:7.

Вратари: Сарос (57:59 — 58:13) — Вильяльта.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (15+6+9) — 36 (11+12+13).

Наши: Свечков (16.36/0/-1) — Сергачев (25.24/2/+2).

15 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Юта
Читайте также
Жан-Клод Ван Дамм предложил себя в качестве посла мира в России
Фигуристка Жилина подтвердила домогательства со стороны тренера Розанова
В РПЦ призвали не покупать на Пасху куличи с православной символикой
Американский блогер Пичони объяснил причину своего переезда в Россию
«МЮ» в глубокой... Колонка Казанского — о безднах и горизонте, которого нет
«Трактор» растоптали и опозорили, Минск непобедим, а Рашевский – новая легенда «Динамо». Что произошло в Кубке Гагарина 16 апреля
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг наехал на Кудашова. Что с «Трактором»
«Лос-Анджелес» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Демидов признан первой звездой матча с «Чикаго»

Демидов установил клубный рекорд результативности в «Монреале» в дебютном матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 81 51 30 111
2 Каролина 80 47 33 99
3 Нью-Джерси 81 42 39 91
4 Коламбус 81 39 42 87
5 Рейнджерс 81 38 43 83
6 Айлендерс 81 35 46 82
7 Питтсбург 81 33 48 78
8 Филадельфия 81 33 48 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 81 51 30 106
2 Тампа-Бэй 81 47 34 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 81 44 37 95
5 Монреаль 81 39 42 89
6 Детройт 80 38 42 83
7 Баффало 81 35 46 77
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 81 55 26 114
2 Даллас 81 50 31 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 81 29 52 66
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 49 32 108
2 Лос-Анджелес 81 48 33 105
3 Эдмонтон 81 47 34 99
4 Калгари 81 40 41 94
5 Ванкувер 81 38 43 90
6 Анахайм 81 35 46 79
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 81 20 61 52
Результаты / календарь
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
16.04
17.04
18.04
17.04 02:00
Виннипег – Анахайм
 2 : 1 ОТ
17.04 02:00
Монреаль – Каролина
 - : -
17.04 02:30
Нью-Джерси – Детройт
 - : -
17.04 03:00
Нэшвилл – Даллас
 5 : 1
17.04 05:00
Ванкувер – Вегас
 - : -
17.04 05:30
Сан-Хосе – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости