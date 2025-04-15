«Юта» на выезде победила «Нэшвилл»
«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нэшвилл» со счетом 7:3.
В составе гостей 4 (2+2) очка набрал Клэйтон Келлер, еще по шайбе забросили Майкл Кесселринг, Ник Бьюгстад, Логан Кули, Ник Шмалц и Кевин Стенлунд. У «Предаторз» шайбы забросили Райан О'Райлли, Люк Евангелиста и Майкл Бантинг.
После этого матча «Юта» с 89 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 66 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Юта» — 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)
Голы: О`Райлли — 20 (бол., Форсберг), 6:10 — 1:0. Кессельринг — 7 (Коул, Керфут), 12:30 — 1:1. Бьюгстад — 8 (Керфут, Стенлунд), 18:21 — 1:2. Кули — 25 (Келлер), 23:03 — 1:3. Шмальц — 20 (бол., Хэйтон, Келлер), 24:13 — 1:4. Евангелиста — 10 (О`Райлли, Шей), 31:01 — 2:4. Бантинг — 19 (Вуд, Бэррон), 34:20 — 3:4. Келлер — 28 (Кули, Кессельринг), 52:05 — 3:5. Келлер — 29 (п.в., Гюнтер, Кули), 58:13 — 3:6. Стенлунд — 14 (Мяяття, Керфут), 59:35 — 3:7.
Вратари: Сарос (57:59 — 58:13) — Вильяльта.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 30 (15+6+9) — 36 (11+12+13).
Наши: Свечков (16.36/0/-1) — Сергачев (25.24/2/+2).
15 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|80
|47
|33
|99
|3
|Нью-Джерси
|81
|42
|39
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
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|33
|48
|78
|8
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|81
|33
|48
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
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|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
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|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|81
|39
|42
|89
|6
|Детройт
|80
|38
|42
|83
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|81
|55
|26
|114
|2
|Даллас
|81
|50
|31
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|81
|29
|52
|66
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|81
|49
|32
|108
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|81
|47
|34
|99
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|81
|38
|43
|90
|6
|Анахайм
|81
|35
|46
|79
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|81
|20
|61
|52
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
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|
Монреаль – Каролина
|- : -
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|- : -
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|- : -
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|- : -