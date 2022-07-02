«Нэшвилл» выставил защитника Теннисона на драфт отказов с целью расторжения контракта

«Нэшвилл» выставил защитника Мэтта Теннисона на драфт отказов. В ближайшее время с игроком будет расторгнут контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

У 32-летнего американца оставался последний год по контракту. Его зарплата составляет 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Теннисон провел в регулярном чемпионате только 8 матчей, в которых сделал 3 результативные передачи.

В АХЛ на его счету 14 (3+11) очков в 53 встречах.