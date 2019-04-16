"Нэшвилл" вырвал победу в матче с "Далласом", Радулов набрал одно очко

"Нэшвилл" выиграл у "Далласа" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда вышла вперед в серии - 2-1.

В составе гостей отличились Рокко Гримальди, Филип Форсберг и Микаэль Гранлунд. У хозяев забивали Матс Цукарелло и Тайлер Сегин. Российский форвард Александр Радулов набрал одно очко за результативную передачу. Следующая игра состоится в Далласе 18 апреля.

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Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

"Даллас" - "Нэшвилл" - 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Голы: Гримальди - 2 (Суббан, Саломяки), 23:29 - 0:1. Форсберг - 1 (Бонино), 34:35 - 0:2. Цуккарелло - 2 (Клингберг), 37:11 - 1:2. Сегин - 1 (Бенн, Радулов), 48:15 - 2:2. Гранлунд - 1 (Фаббро, Террис), 51:41 - 2:3.

Вратари: Бишоп (57:49 - 58:37, 58:44) - Ринне.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 42 (11+16+15) - 28 (14+6+8).

Наши: Ничушкин (7.57/0/0), Радулов (20.54/8/+2) - -.

16 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии – 1-2

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