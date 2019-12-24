«Нэшвилл» выиграл у «Аризоны»
06:39
«Нэшвилл» на своем льду одолел «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Аризона» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
Голы: Форсберг — 14 (Йоси, Дюшен), 18:08 — 1:0. Арвидссон — 7 (Ярнкрок, Экхольм), 27:53 — 2:0. Круз — 7 (Шмолц , Голигоски), 38:07 — 2:1. Йоси — 14 (Блэкуэлл, Смит), 49:56 — 3:1. Чикран — 10 (Келлер, Голигоски), 50:33 — 3:2.
Вратари: Ринне — Раанта (57:34).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 41 (22+13+6) — 28 (5+15+8).
24 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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