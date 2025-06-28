«Нэшвилл» выбрал Мартина под 5-м номером на драфте НХЛ

«Нэшвилл» под общим пятым номером на драфте НХЛ 2025 года выбрал нападающего Брэйди Мартина. Сам хоккеист не приехал на церемонию.

18-летний канадец в сезоне-2024/25 сыграл в 57 матчах за «Су Грейхаундз» в хоккейной лиге Онтарио (OHL) и набрал 72 (33+39) очка.

Церемония первого раунда драфта НХЛ проходит в Лос-Анджелесе (Калифорния). Делегации клубов в этот раз работают из своих офисов. На мероприятии присутсвуют только хоккеисты.