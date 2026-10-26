«Нэшвилл» впервые с 2012 года забросил четыре шайбы в большинстве за матч

«Нэшвилл» реализовал четыре попытки численного преимущества и победил «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 6:2.

«Предаторз» забросили четыре из шести шайб в большинстве, использовав четыре из семи возможностей. Предыдущий раз команда отличалась четыре раза при численном преимуществе 7 января 2012 года. Райан О'Райлли набрал 4 (2+2) очка, причем обе его шайбы были заброшены в большинстве. Стивен Стэмкос оформил дубль и сделал передачу, Филип Форсберг набрал 3 (1+2) очка, а защитник Роман Йоси трижды ассистировал партнерам. «Нэшвилл» вел со счетом 5:0, после чего «Колорадо» сократил отставание до трех шайб. В концовке Стэмкос установил окончательный счет, реализовав большинство «пять на три». У гостей отличились Арттури Лехконен и Девон Тэйвз. Лехконен продлил результативную серию до семи матчей.