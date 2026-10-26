«Нэшвилл» впервые с 2012 года забросил четыре шайбы в большинстве за матч
«Нэшвилл» реализовал четыре попытки численного преимущества и победил «Колорадо» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 6:2.
«Предаторз» забросили четыре из шести шайб в большинстве, использовав четыре из семи возможностей. Предыдущий раз команда отличалась четыре раза при численном преимуществе 7 января 2012 года. Райан О'Райлли набрал 4 (2+2) очка, причем обе его шайбы были заброшены в большинстве. Стивен Стэмкос оформил дубль и сделал передачу, Филип Форсберг набрал 3 (1+2) очка, а защитник Роман Йоси трижды ассистировал партнерам. «Нэшвилл» вел со счетом 5:0, после чего «Колорадо» сократил отставание до трех шайб. В концовке Стэмкос установил окончательный счет, реализовав большинство «пять на три». У гостей отличились Арттури Лехконен и Девон Тэйвз. Лехконен продлил результативную серию до семи матчей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|14
|10
|4
|22
|2
|Нью-Джерси
|13
|8
|5
|16
|3
|Рейнджерс
|14
|7
|7
|15
|4
|Вашингтон
|11
|7
|4
|14
|5
|Айлендерс
|12
|6
|6
|14
|6
|Питтсбург
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|10
|5
|5
|10
|8
|Филадельфия
|15
|3
|12
|10
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|9
|4
|19
|2
|Монреаль
|12
|7
|5
|16
|3
|Оттава
|13
|8
|5
|16
|4
|Флорида
|13
|7
|6
|16
|5
|Торонто
|15
|7
|8
|16
|6
|Тампа-Бэй
|11
|7
|4
|15
|7
|Баффало
|12
|5
|7
|13
|8
|Детройт
|12
|5
|7
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|14
|9
|5
|20
|2
|Юта
|13
|8
|5
|16
|3
|Даллас
|12
|7
|5
|15
|4
|Колорадо
|13
|7
|6
|15
|5
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|13
|6
|Сент-Луис
|12
|5
|7
|11
|7
|Виннипег
|12
|4
|8
|11
|8
|Чикаго
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|13
|9
|4
|20
|2
|Вегас
|14
|9
|5
|19
|3
|Сиэтл
|13
|8
|5
|17
|4
|Сан-Хосе
|13
|6
|7
|13
|5
|Анахайм
|12
|5
|7
|11
|6
|Калгари
|12
|5
|7
|10
|7
|Лос-Анджелес
|11
|3
|8
|8
|8
|Ванкувер
|14
|3
|11
|7
|29.10
|02:30
|Вашингтон – Филадельфия
|5 : 2
|29.10
|03:30
|Эдмонтон – Калгари
|4 : 0
|29.10
|04:00
|Колорадо – Нью-Джерси
|5 : 2
|29.10
|05:00
|Сиэтл – Торонто
|5 : 4