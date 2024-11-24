«Нэшвилл» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.
«Нэшвилл» с 17 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 34 очками — на первой строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|23
|14
|9
|30
|2
|Каролина
|20
|14
|6
|29
|3
|Вашингтон
|20
|13
|7
|27
|4
|Рейнджерс
|18
|12
|6
|25
|5
|Айлендерс
|21
|8
|13
|21
|6
|Коламбус
|20
|9
|11
|20
|7
|Филадельфия
|21
|9
|12
|20
|8
|Питтсбург
|23
|7
|16
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|21
|12
|9
|25
|3
|Баффало
|21
|11
|10
|23
|4
|Бостон
|22
|10
|12
|23
|5
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|6
|Детройт
|20
|8
|12
|18
|7
|Оттава
|20
|8
|12
|17
|8
|Монреаль
|20
|7
|13
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|21
|17
|4
|34
|2
|Миннесота
|20
|13
|7
|30
|3
|Даллас
|19
|13
|6
|26
|4
|Колорадо
|21
|12
|9
|24
|5
|Юта
|20
|8
|12
|19
|6
|Сент-Луис
|22
|9
|13
|19
|7
|Нэшвилл
|21
|7
|14
|17
|8
|Чикаго
|21
|7
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|13
|8
|28
|2
|Калгари
|21
|12
|9
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
|Ванкувер
|19
|10
|9
|23
|5
|Эдмонтон
|21
|10
|11
|22
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
Результаты / календарь
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28.11
29.11
|24.11
|00:00
|
Лос-Анджелес – Сиэтл
|2 : 1
|24.11
|00:00
|
Калгари – Миннесота
|4 : 3 Б
|24.11
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|4 : 7
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Юта
|1 : 6
|24.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|3 : 4
|24.11
|03:00
|
Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3
|24.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Даллас
|2 : 4
|24.11
|03:00
|
Детройт – Бостон
|1 : 2
|24.11
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|4 : 1
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Каролина
|5 : 4 Б
|24.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|2 : 6
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|3 : 1
|24.11
|04:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|2 : 4
|24.11
|06:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|- : -
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