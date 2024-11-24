«Нэшвилл» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

«Нэшвилл» с 17 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Виннипег» с 34 очками — на первой строчке.