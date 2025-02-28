«Виннипег» уступил «Нэшвиллу» и прервал серию из 11 побед

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:2.

В составе «Джетс» гол на счету Нила Пионка, у «Предаторз» шайбы забросили Филип Форсберг и Томас Новак.

«Виннипег» прервал серию из 11 побед подряд и с 87 очками расположился на первом месте в Западной конференции. «Нэшвилл» с 49 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Форсберг — 22 (Нюквист, О`Райлли), 4:26 — 1:0. Пионк — 9 (Купари, Иафалло), 11:05 — 1:1. Новак — 12 (бол., Бэррон, Евангелиста), 15:29 — 2:1.

Вратари: Сарос — Комри.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (14+6+10) — 24 (6+14+4).

Наши: Свечков (7.36/1/-1) — Наместников (15.35/1/0).

28 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17 159 зрителей.