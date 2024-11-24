«Нэшвилл» обыграл «Виннипег», Свечков дебютировал в НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Предаторз» дубль оформил Роман Йоси, еще по голу забили Стивен Стэмкос и Джонатан Маршессо, форвард Федор Свечков дебютировал в НХЛ. У «Джетс» единственный гол забил Адам Лаури.