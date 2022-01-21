«Нэшвилл» выиграл у «Виннипега»

«Нэшвилл» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Предаторз» прервали свою четырехматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Толванен — 6 (Беннинг, Томасино), 4:43 — 1:0. Гранлунд — 6 (Йоси, Каррье), 11:49 — 2:0. Джохансен — 12 (Йоси), 17:35 — 3:0. Дюбуа — 17 (бол., Коннор, Моррисси), 26:41 — 3:1. Канин — 9 (Теннисон, Джохансен), 32:22 — 4:1. Шайфли — 10 (Моррисси, Копп), 40:25 — 4:2. Жанно — 13 (п.в., Сиссонс, Гранлунд), 59:39 — 5:2.

Вратари: Сарос — Хеллибак (24:53 — 24:58, 29:28 — 29:34, 56:58 — 58:14, 58:19).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 23 (11+8+4) — 38 (9+14+15).

Наши: Тренин (12.08/0/+1) — Свечников (3.26/0/0).

21 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.