«Нэшвилл» выиграл у «Виннипега»
«Нэшвилл» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Предаторз» прервали свою четырехматчевую серию поражений.
Российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников результативными действиями не отметился.
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«Нэшвилл» — «Виннипег» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)
Голы: Толванен — 6 (Беннинг, Томасино), 4:43 — 1:0. Гранлунд — 6 (Йоси, Каррье), 11:49 — 2:0. Джохансен — 12 (Йоси), 17:35 — 3:0. Дюбуа — 17 (бол., Коннор, Моррисси), 26:41 — 3:1. Канин — 9 (Теннисон, Джохансен), 32:22 — 4:1. Шайфли — 10 (Моррисси, Копп), 40:25 — 4:2. Жанно — 13 (п.в., Сиссонс, Гранлунд), 59:39 — 5:2.
Вратари: Сарос — Хеллибак (24:53 — 24:58, 29:28 — 29:34, 56:58 — 58:14, 58:19).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 23 (11+8+4) — 38 (9+14+15).
Наши: Тренин (12.08/0/+1) — Свечников (3.26/0/0).
21 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|56
|2
|Каролина
|36
|26
|10
|54
|3
|Питтсбург
|39
|24
|15
|53
|4
|Вашингтон
|41
|22
|19
|53
|5
|Коламбус
|37
|18
|19
|37
|6
|Филадельфия
|40
|13
|27
|34
|7
|Нью-Джерси
|38
|14
|24
|33
|8
|Айлендерс
|32
|13
|19
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|40
|27
|13
|59
|2
|Тампа-Бэй
|41
|27
|14
|59
|3
|Торонто
|37
|24
|13
|51
|4
|Бостон
|37
|23
|14
|48
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|40
|12
|28
|31
|7
|Оттава
|33
|11
|22
|24
|8
|Монреаль
|38
|8
|30
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|37
|26
|11
|55
|2
|Нэшвилл
|42
|25
|17
|53
|3
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|36
|17
|19
|40
|6
|Даллас
|37
|19
|18
|40
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|38
|10
|28
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|40
|20
|20
|45
|3
|Анахайм
|42
|19
|23
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|35
|18
|17
|42
|6
|Ванкувер
|39
|18
|21
|39
|7
|Эдмонтон
|36
|18
|18
|38
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|21.01
|03:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 5
|21.01
|03:00
|
Бостон – Вашингтон
|4 : 3
|21.01
|03:00
|
Питтсбург – Оттава
|6 : 4
|21.01
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|1 : 2
|21.01
|04:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|5 : 2
|21.01
|05:00
|
Эдмонтон – Флорида
|0 : 6
|21.01
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|21.01
|06:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -
|21.01
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|И
|О
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|41
|27
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|40
|25
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|26
|2.03
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|24
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|26
|2.13