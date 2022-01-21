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Сегодня, 06:53

«Нэшвилл» выиграл у «Виннипега»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Нэшвилл» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Предаторз» прервали свою четырехматчевую серию поражений.

Российский нападающий «Джетс» Евгений Свечников результативными действиями не отметился.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 5:2 (3:0, 1:1, 1:1)

Голы: Толванен — 6 (Беннинг, Томасино), 4:43 — 1:0. Гранлунд — 6 (Йоси, Каррье), 11:49 — 2:0. Джохансен — 12 (Йоси), 17:35 — 3:0. Дюбуа — 17 (бол., Коннор, Моррисси), 26:41 — 3:1. Канин — 9 (Теннисон, Джохансен), 32:22 — 4:1. Шайфли — 10 (Моррисси, Копп), 40:25 — 4:2. Жанно — 13 (п.в., Сиссонс, Гранлунд), 59:39 — 5:2.

Вратари: Сарос — Хеллибак (24:53 — 24:58, 29:28 — 29:34, 56:58 — 58:14, 58:19).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 23 (11+8+4) — 38 (9+14+15).

Наши: Тренин (12.08/0/+1) — Свечников (3.26/0/0).

21 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

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2 Каролина 36 26 10 54
3 Питтсбург 39 24 15 53
4 Вашингтон 41 22 19 53
5 Коламбус 37 18 19 37
6 Филадельфия 40 13 27 34
7 Нью-Джерси 38 14 24 33
8 Айлендерс 32 13 19 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 40 27 13 59
2 Тампа-Бэй 41 27 14 59
3 Торонто 37 24 13 51
4 Бостон 37 23 14 48
5 Детройт 40 18 22 41
6 Баффало 40 12 28 31
7 Оттава 33 11 22 24
8 Монреаль 38 8 30 21
Центральный дивизион И В П О
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2 Нэшвилл 42 25 17 53
3 Сент-Луис 39 23 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
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1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 40 20 20 45
3 Анахайм 42 19 23 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 35 18 17 42
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7 Эдмонтон 36 18 18 38
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 0 : 6
21.01 05:30
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 - : -
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Леон Драйзайтль

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Эдмонтон

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Александр Овечкин

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Леон Драйзайтль

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