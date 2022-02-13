«Виннипег» обыграл «Нэшвилл», уступая 0:2 после шести минут первого периода

«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

После шести минут первого периода «Джетс» уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет в середине второго периода. В третьем периоде «Виннипег» забросил три безответных шайбы в ворота «Предаторз» и обеспечил себе победу.

«Виннипег» с 48 очками в 45 матчах занимает 12-е место в таблице Западной конференции, «Нэшвилл» идет на второй строчке с 60 очками в 48 играх.

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Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Голы: Гранлунд — 7 (Форсберг, Каррье), 3:26 — 1:0. Дюшен — 23 (бол., Йоси, Джохансен), 6:19 — 2:0. Шайфли — 13 (Хейнола, Уилер), 7:44 — 2:1. Коннор — 26 (бол., Уилер, Моррисси), 29:58 — 2:2. Уилер — 3 (бол., Шайфли, Моррисси), 50:53 — 2:3. Дюбуа — 20 (бол., Уилер, Коннор), 51:52 — 2:4. Уилер — 4 (п.в., Шайфли), 56:46 — 2:5.

Вратари: Сарос (55:51 — 56:46) — Хеллибак.

Штраф: 45 — 18.

Броски: 36 (17+8+11) — 43 (12+15+16).

Наши: Тренин (15.32/4/0) — Свечников (4.05/1/0).

13 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17688 зрителей.