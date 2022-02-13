«Виннипег» обыграл «Нэшвилл», уступая 0:2 после шести минут первого периода
«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
После шести минут первого периода «Джетс» уступали со счетом 0:2, но смогли сравнять счет в середине второго периода. В третьем периоде «Виннипег» забросил три безответных шайбы в ворота «Предаторз» и обеспечил себе победу.
«Виннипег» с 48 очками в 45 матчах занимает 12-е место в таблице Западной конференции, «Нэшвилл» идет на второй строчке с 60 очками в 48 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)
Голы: Гранлунд — 7 (Форсберг, Каррье), 3:26 — 1:0. Дюшен — 23 (бол., Йоси, Джохансен), 6:19 — 2:0. Шайфли — 13 (Хейнола, Уилер), 7:44 — 2:1. Коннор — 26 (бол., Уилер, Моррисси), 29:58 — 2:2. Уилер — 3 (бол., Шайфли, Моррисси), 50:53 — 2:3. Дюбуа — 20 (бол., Уилер, Коннор), 51:52 — 2:4. Уилер — 4 (п.в., Шайфли), 56:46 — 2:5.
Вратари: Сарос (55:51 — 56:46) — Хеллибак.
Штраф: 45 — 18.
Броски: 36 (17+8+11) — 43 (12+15+16).
Наши: Тренин (15.32/4/0) — Свечников (4.05/1/0).
13 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17688 зрителей.
|Столичный дивизион
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|Каролина
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|2
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|19
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|3
|Рейнджерс
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|30
|17
|64
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|49
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|5
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|23
|47
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|39
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|Атлантический дивизион
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|В
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|О
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|69
|2
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|31
|17
|68
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|30
|15
|63
|4
|Бостон
|46
|27
|19
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|5
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|27
|50
|6
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|36
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|32
|36
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|47
|8
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|48
|28
|20
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|45
|25
|20
|52
|6
|Виннипег
|45
|20
|25
|48
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
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|48
|12
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|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|8
|Сиэтл
|48
|16
|32
|36
|13.02
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|3 : 2
|13.02
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 5
|13.02
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|- : -
|13.02
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|- : -
|13.02
|06:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|13.02
|20:30
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|13.02
|20:30
|
Монреаль – Баффало
|- : -
|13.02
|21:30
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|13.02
|22:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09