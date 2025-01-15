«Нэшвилл» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» на своем льду выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

В составе «Предаторз» дублем отметился Стивен Стэмкос, еще по шайбе забросили Филип Форсберг, Джастин Бэррон и Райан О'Райлли.

За «Голден Найтс» хет-трик оформил Павел Дорофеев.

«Нэшвилл» набрал 35 очков и занимает 14-е место в Западной конференции, «Вегас» идет 2-м с 61 баллом.