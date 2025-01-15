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Сегодня, 13:16

«Нэшвилл» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Нэшвилл» на своем льду выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

В составе «Предаторз» дублем отметился Стивен Стэмкос, еще по шайбе забросили Филип Форсберг, Джастин Бэррон и Райан О'Райлли.

За «Голден Найтс» хет-трик оформил Павел Дорофеев.

«Нэшвилл» набрал 35 очков и занимает 14-е место в Западной конференции, «Вегас» идет 2-м с 61 баллом.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 43 20 23 43
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 43 21 22 46
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 45 27 18 55
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 43 18 25 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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Питтсбург – Сиэтл
 2 : 4
15.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 3 : 0
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Нью-Джерси – Флорида
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Торонто – Даллас
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Коламбус – Филадельфия
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Айлендерс – Оттава
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Виннипег – Ванкувер
 6 : 1
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Сент-Луис – Калгари
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Нэшвилл – Вегас
 5 : 3
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Юта – Монреаль
 3 : 5
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Колорадо – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
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