«Вегас» на выезде победил «Нэшвилл», у Барбашева результативная передача
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:1.
В составе «Голден Найтс» отличились Джек Айкел, Рейли Смит и Бретт Хауден, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Предаторз» единственную шайбу забросил Райан О'Райлли.
После этого матча «Вегас» с 98 очками занимает третье место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 62 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вегас» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: О`Райлли — 17 (бол., Бланкенбург, Форсберг), 25:53 — 1:0. Айкел — 27 (Теодор, Стоун), 28:26 — 1:1. Смит — 11 (бол., Барбашев, Олофссон), 46:25 — 1:2. Хауден — 22 (п.в., Айкел, Теодор), 59:15 — 1:3.
Вратари: Аннунен (57:51 - 59:02, 59:07 - 59:15) — Хилл.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 24 (9+8+7) — 29 (9+11+9).
Наши: Свечков (13.14/2/0) — Барбашев (18.08/2/+1), Дорофеев (18.32/2/0).
30 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.
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|Чикаго
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|1
|Анахайм
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|2
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|0
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