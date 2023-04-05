«Нэшвилл» в овертайме переиграл «Вегас»
«Нэшвилл» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Коди Гласс на 4-й минуте овертайма, когда его команда играла в большинстве.
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10.04
|5.04
|02:00
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Нью-Джерси – Питтсбург
|5 : 1
|5.04
|02:00
|
Флорида – Баффало
|2 : 1
|5.04
|02:00
|
Торонто – Коламбус
|4 : 2
|5.04
|02:00
|
Каролина – Оттава
|3 : 2 ОТ
|5.04
|02:00
|
Монреаль – Детройт
|0 : 5
|5.04
|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|4 : 2
|5.04
|03:00
|
Нэшвилл – Вегас
|3 : 2 ОТ
|5.04
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|5.04
|05:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|- : -
|5.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Колорадо
|- : -
|5.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
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