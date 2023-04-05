«Нэшвилл» в овертайме переиграл «Вегас»

«Нэшвилл» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Коди Гласс на 4-й минуте овертайма, когда его команда играла в большинстве.