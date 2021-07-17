«Нэшвилл» ведет переговоры по новому контракту с Хаулой

«Нэшвилл» хочет сохранить в составе нападающего Эрика Хаула. «Предаторз» ведут переговоры о заключении нового контракта, сообщает The Athletic.

Хаула перед началом прошлого сезона подписал с «Предз» контракт на один год с зарплатой в 1,75 миллиона долларов.

30-летний форвард набрал 21 (9+12) очко в 51 матче регулярного чемпионата.

Также за свою карьеру нападающий выступал за «Миннесоту», «Вегас», «Каролину» и «Флориду».