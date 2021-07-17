«Нэшвилл» ведет переговоры по новому контракту с Хаулой
19:45
«Нэшвилл» хочет сохранить в составе нападающего Эрика Хаула. «Предаторз» ведут переговоры о заключении нового контракта, сообщает The Athletic.
Хаула перед началом прошлого сезона подписал с «Предз» контракт на один год с зарплатой в 1,75 миллиона долларов.
30-летний форвард набрал 21 (9+12) очко в 51 матче регулярного чемпионата.
Также за свою карьеру нападающий выступал за «Миннесоту», «Вегас», «Каролину» и «Флориду».
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