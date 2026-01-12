«Нэшвилл» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У гостей забили Итен Фрэнк и российский нападающий Александр Овечкин, у хозяев заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Коул Смит и Роман Йоси.

«Вашингтон» в 52 матчах набрал 46 очков и располагается на девятом месте в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 46 очками после 45 встреч идет на 10-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» 14 января примет «Монреаль», «Нэшвилл» в тот же день сыграет на своем льду с «Эдмонтоном».

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