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«Нэшвилл» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У гостей забили Итен Фрэнк и российский нападающий Александр Овечкин, у хозяев заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос, Коул Смит и Роман Йоси.

«Вашингтон» в 52 матчах набрал 46 очков и располагается на девятом месте в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 46 очками после 45 встреч идет на 10-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» 14 января примет «Монреаль», «Нэшвилл» в тот же день сыграет на своем льду с «Эдмонтоном».

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Александр Овечкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 15 11 4 24
2 Нью-Джерси 14 9 5 18
3 Вашингтон 12 8 4 16
4 Айлендерс 14 7 7 16
5 Рейнджерс 14 7 7 15
6 Питтсбург 14 5 9 12
7 Коламбус 12 5 7 10
8 Филадельфия 15 3 12 10
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 15 10 5 21
2 Монреаль 14 9 5 20
3 Оттава 15 9 6 19
4 Тампа-Бэй 13 8 5 18
5 Флорида 14 8 6 18
6 Торонто 16 8 8 18
7 Баффало 14 7 7 17
8 Детройт 14 6 8 15
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 15 9 6 21
2 Юта 14 9 5 18
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Даллас 14 8 6 17
5 Сент-Луис 14 7 7 15
6 Нэшвилл 14 5 9 15
7 Виннипег 14 4 10 11
8 Чикаго 14 4 10 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 14 10 4 22
2 Вегас 15 9 6 19
3 Сиэтл 14 8 6 17
4 Сан-Хосе 15 7 8 15
5 Калгари 14 6 8 12
6 Анахайм 13 5 8 11
7 Лос-Анджелес 13 4 9 10
8 Ванкувер 16 3 13 7
Результаты / календарь
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6.11
1.11 02:00 Монреаль – Питтсбург 5 : 4
1.11 02:00 Ванкувер – Торонто 2 : 4
1.11 03:00 Даллас – Коламбус 3 : 1
1.11 05:00 Колорадо – Калгари 5 : 2
1.11 21:00 Каролина – Виннипег - : -
1.11 23:30 Вашингтон – Миннесота - : -
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