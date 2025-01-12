«Нэшвилл» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

За «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин, Том Уилсон, Итен Фрэнк и Эндрю Манджапане.

Автором единственного гола «Предаторз» стал Филип Форсберг.

«Вашингтон» набрал 61 очко и лидирует в Восточной конференции, «Нэшвилл» идет на 14-й строчке «Запада» с 33 баллами.