«Нэшвилл» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях проиграл «Нэшвиллу» со счетом 1:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Вашингтон» с 32 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 36 очками — на седьмой строчке «Запада».

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