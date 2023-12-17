«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», у Овечкина результативная передача
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:3.
У «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Ти Джей Оши с передачи Александра Овечкина. У «Предаторз» отличились Колтон Сиссонс, Филипп Томазино и Яков Тренин.
Александр Овечкин продлил свою безголевую серию до 12 матчей. На данный момент на его счету 17 (5+12) очков в 27 матчах сезона.
После этого матча «Вашингтон» с 32 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 36 очками — на седьмой строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы: Сиссонс — 10 (бол., Йоси, Форсберг), 5:03 — 1:0. Оши — 2 (бол., Строум, Овечкин), 25:16 — 1:1. Томасино — 2 (Смит), 33:26 — 2:1. Тренин — 7 (Каррье, Маккэррон), 43:41 — 3:1.
Вратари: Сарос — Линдгрен (56:48 — 57:23, 58:01).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (8+6+9) — 22 (4+13+5).
Наши: Тренин (16.25/1/+1) — Кузнецов (18.00/1/-1), Овечкин (23.07/6/-1).
17 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|29
|21
|8
|43
|2
|Филадельфия
|30
|17
|13
|37
|3
|Айлендерс
|30
|14
|16
|36
|4
|Каролина
|30
|16
|14
|34
|5
|Нью-Джерси
|28
|16
|12
|33
|6
|Вашингтон
|27
|14
|13
|32
|7
|Питтсбург
|29
|13
|16
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|19
|10
|43
|2
|Торонто
|28
|16
|12
|38
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|30
|15
|15
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|30
|13
|17
|30
|7
|Баффало
|31
|13
|18
|29
|8
|Оттава
|25
|11
|14
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|29
|18
|11
|38
|2
|Колорадо
|30
|18
|12
|38
|3
|Даллас
|28
|17
|11
|37
|4
|Нэшвилл
|31
|18
|13
|36
|5
|Аризона
|29
|14
|15
|30
|6
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|7
|Миннесота
|28
|12
|16
|28
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|31
|20
|11
|45
|2
|Ванкувер
|31
|20
|11
|42
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|30
|9
|21
|21
|8
|Анахайм
|29
|10
|19
|20
|17.12
|03:00
|
Бостон – Рейнджерс
|1 : 2 ОТ
|17.12
|03:00
|
Филадельфия – Детройт
|1 : 0
|17.12
|03:00
|
Монреаль – Айлендерс
|5 : 3
|17.12
|03:00
|
Торонто – Питтсбург
|7 : 0
|17.12
|03:00
|
Коламбус – Нью-Джерси
|3 : 6
|17.12
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|6 : 2
|17.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|- : -
|17.12
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|3 : 1
|17.12
|05:00
|
Аризона – Баффало
|- : -
|17.12
|06:00
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -
|17.12
|06:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|17.12
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|17.12
|23:00
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|30
|43
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|29
|42
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|31
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Мартин Джонс
Торонто
|3
|1.85
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87