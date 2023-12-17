«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», у Овечкина результативная передача

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Нэшвиллу» со счетом 1:3.

У «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Ти Джей Оши с передачи Александра Овечкина. У «Предаторз» отличились Колтон Сиссонс, Филипп Томазино и Яков Тренин.

Александр Овечкин продлил свою безголевую серию до 12 матчей. На данный момент на его счету 17 (5+12) очков в 27 матчах сезона.

После этого матча «Вашингтон» с 32 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 36 очками — на седьмой строчке «Запада».

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«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Сиссонс — 10 (бол., Йоси, Форсберг), 5:03 — 1:0. Оши — 2 (бол., Строум, Овечкин), 25:16 — 1:1. Томасино — 2 (Смит), 33:26 — 2:1. Тренин — 7 (Каррье, Маккэррон), 43:41 — 3:1.

Вратари: Сарос — Линдгрен (56:48 — 57:23, 58:01).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 23 (8+6+9) — 22 (4+13+5).

Наши: Тренин (16.25/1/+1) — Кузнецов (18.00/1/-1), Овечкин (23.07/6/-1).

17 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.