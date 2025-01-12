«Вашингтон» победил «Нэшвилл», у Овечкина гол в пустые ворота
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.
В составе «Кэпиталз» 2 (1+1) очка набрал Александр Овечкин, еще по голу забили Том Уилсон, Итен Фрэнк и Эндрю Манджапане. У «Предаторз» гол на счету Филипа Форсберга.
В текущем сезоне 39-летний Овечкин провел 27 матчей, в которых набрал 32 (20+12) очка.
После этого матча «Вашингтон» с 61 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 33 очками — на 14-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)
Голы: Уилсон — 19 (бол., Строум, Овечкин), 29:03 — 0:1. Форсберг — 11 (бол., Маршессо, Йоси), 36:14 — 1:1. Фрэнк — 1 (Рой, Фехервари), 48:30 — 1:2. Манджапане — 10 (Духайм, Карлсон), 54:54 — 1:3. Овечкин — 20 (п.в.), 59:01 — 1:4.
Вратари: Сарос (57:29 — 58:33, 58:47 — 59:01) — Томпсон.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (8+12+13) — 16 (5+3+8).
Наши: Свечков (10.00/2/-1) — Овечкин (14.31/2/+1).
12 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|43
|28
|15
|61
|2
|Нью-Джерси
|45
|26
|19
|56
|3
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|44
|18
|26
|44
|6
|Филадельфия
|43
|18
|25
|41
|7
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|8
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|44
|27
|17
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Тампа-Бэй
|40
|22
|18
|47
|4
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|5
|Монреаль
|42
|20
|22
|44
|6
|Оттава
|41
|20
|21
|43
|7
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|41
|27
|14
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|41
|18
|23
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|42
|17
|25
|39
|7
|Сиэтл
|43
|18
|25
|39
|8
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|32
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|0 : 3
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|3 : 0
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|6 : 0
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|1 : 2
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|1 : 2 Б
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|3 : 4
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|1 : 4
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -