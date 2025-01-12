«Вашингтон» победил «Нэшвилл», у Овечкина гол в пустые ворота

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Нэшвилл» со счетом 4:1.

В составе «Кэпиталз» 2 (1+1) очка набрал Александр Овечкин, еще по голу забили Том Уилсон, Итен Фрэнк и Эндрю Манджапане. У «Предаторз» гол на счету Филипа Форсберга.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин провел 27 матчей, в которых набрал 32 (20+12) очка.

После этого матча «Вашингтон» с 61 очком занимает первое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 33 очками — на 14-й строчке «Запада».

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Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вашингтон» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Уилсон — 19 (бол., Строум, Овечкин), 29:03 — 0:1. Форсберг — 11 (бол., Маршессо, Йоси), 36:14 — 1:1. Фрэнк — 1 (Рой, Фехервари), 48:30 — 1:2. Манджапане — 10 (Духайм, Карлсон), 54:54 — 1:3. Овечкин — 20 (п.в.), 59:01 — 1:4.

Вратари: Сарос (57:29 — 58:33, 58:47 — 59:01) — Томпсон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (8+12+13) — 16 (5+3+8).

Наши: Свечков (10.00/2/-1) — Овечкин (14.31/2/+1).

12 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.