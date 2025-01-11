«Нэшвилл» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Нэшвилл» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 12 января
«Нэшвилл» на своем льду примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 11 на 12 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Нэшвилл» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Предаторз» набрали 33 очка в 41 игре и занимают 14-е место в Западной конференции. «Кэпиталз» располагаются на первой строчке на Востоке (у команды — 59 очков в 42 встречах).
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|42
|27
|15
|59
|2
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|3
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Монреаль
|41
|20
|21
|43
|6
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|7
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|59
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|41
|18
|23
|43
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|42
|14
|28
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|4
|Ванкувер
|41
|18
|23
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|32
Результаты / календарь
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|- : -
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|- : -
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|- : -
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|- : -
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|- : -
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -
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