«Вашингтон» на выезде обыграл «Нэшвилл», у Овечкина гол в пустые ворота

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:0.

Отличились Бэк Маленстин, Алексей Протас и Александр Овечкин, который забросил в пустые ворота с передачи Дмитрия Орлова.

После этого матча «Вашингтон» с 10 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 7 очками — на 11-й строчке Запада.