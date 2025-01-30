«Нэшвилл» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» на своем льду уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:3.

Автором единственного гола «Предаторз» стал Томас Новак. В составе «Кэнакс» отличились Нильс Хегландер, Линус Карлссон и Пиус Сутер.

«Нэшвилл» занимает 14-е место в Западной конференции с 43 очками, «Ванкувер» идет 8-м с 56 баллами.