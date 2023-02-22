«Нэшвилл» по буллитам победил «Ванкувер». Кузьменко оформил дубль
«Нэшвилл» выиграл у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б.
Российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко оформил дубль. Также он не смог реализовать свою попытку в серии буллитов.
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Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Ванкувер» — 5:4 Б (1:0, 2:2, 1:2, 0:0, 1:0)
Голы: Смит — 3 (Сиссонс, Лозон), 4:38 — 1:0. Томасино — 1 (бол., Пярссинен), 27:57 — 2:0. Кузьменко — 25 (Бир, Хьюз), 32:47 — 2:1. Дрис — 8 (бол., Бесер, Гарлэнд), 39:38 — 2:2. Нидеррайтер — 16 (Новак, Йоси), 39:50 — 3:2. Гранлунд — 7 (Гласс, Пярссинен), 47:44 — 4:2. Гарлэнд — 12 (Хьюз, Петтерссон), 58:53 — 4:3. Кузьменко — 26 (Миллер, Бовилье), 59:44 — 4:4.
Победный буллит: Дюшен.
Вратари: Сарос — Делиа.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 26 (8+7+9+2) — 40 (13+10+15+2).
Наши: Тренин (11.13/1/0) — Кузьменко (22.06/5/+3), Подколзин (7.59/0/0).
22 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17161 зритель
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|38
|18
|84
|2
|Нью-Джерси
|57
|37
|20
|79
|3
|Рейнджерс
|57
|33
|24
|75
|4
|Айлендерс
|60
|29
|31
|65
|5
|Питтсбург
|56
|27
|29
|63
|6
|Вашингтон
|59
|28
|31
|62
|7
|Филадельфия
|58
|23
|35
|56
|8
|Коламбус
|57
|18
|39
|41
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|56
|43
|13
|91
|2
|Торонто
|58
|35
|23
|78
|3
|Тампа-Бэй
|56
|36
|20
|75
|4
|Флорида
|60
|29
|31
|64
|5
|Детройт
|56
|27
|29
|62
|6
|Баффало
|55
|28
|27
|60
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|58
|8
|Монреаль
|57
|24
|33
|52
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|57
|35
|22
|71
|3
|Колорадо
|55
|31
|24
|67
|4
|Миннесота
|57
|31
|26
|67
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|57
|26
|31
|55
|7
|Аризона
|57
|20
|37
|49
|8
|Чикаго
|55
|18
|37
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Сиэтл
|57
|32
|25
|70
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|68
|5
|Калгари
|57
|26
|31
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|58
|18
|40
|47
|8
|Анахайм
|58
|17
|41
|41
|22.02
|03:00
|
Баффало – Торонто
|3 : 6
|22.02
|03:00
|
Вашингтон – Детройт
|1 : 3
|22.02
|03:00
|
Каролина – Сент-Луис
|4 : 1
|22.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|2 : 5
|22.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Анахайм
|6 : 1
|22.02
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|2 : 1
|22.02
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|5 : 4 Б
|22.02
|04:30
|
Чикаго – Вегас
|- : -
|22.02
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|102
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|82
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|56
|80
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|57
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|56
|41
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|55
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|36
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|26
|2.07
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20