«Нэшвилл» в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 3:1.

После этого матча «Предаторз» с 62 очками заняли четвертое место в Центральном дивизионе и вышли в плей-офф в шестой раз подряд. В прошлом сезоне команда уступила «Аризоне» в квалификационном раунде.

Лучшим достижением «Нэшвилла» является выход в финал Кубка Стэнли-2017, где он уступил «Питтсбургу» со счетом 2-4 в серии.