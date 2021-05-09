«Нэшвилл» в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ
06:12
«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 3:1.
После этого матча «Предаторз» с 62 очками заняли четвертое место в Центральном дивизионе и вышли в плей-офф в шестой раз подряд. В прошлом сезоне команда уступила «Аризоне» в квалификационном раунде.
Лучшим достижением «Нэшвилла» является выход в финал Кубка Стэнли-2017, где он уступил «Питтсбургу» со счетом 2-4 в серии.
GIDDY UP, Y'ALL!— NHL (@NHL) May 9, 2021
The @PredsNHL are back in the #StanleyCup Playoffs! pic.twitter.com/VoHCp5fu85
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