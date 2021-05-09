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«Нэшвилл» в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ

06:12
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«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Каролину» со счетом 3:1.

После этого матча «Предаторз» с 62 очками заняли четвертое место в Центральном дивизионе и вышли в плей-офф в шестой раз подряд. В прошлом сезоне команда уступила «Аризоне» в квалификационном раунде.

Лучшим достижением «Нэшвилла» является выход в финал Кубка Стэнли-2017, где он уступил «Питтсбургу» со счетом 2-4 в серии.

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