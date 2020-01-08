«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Бостону» — 2:6. «Хищники» провели первую встречу после отставки Питера Лавиолетта, команду возглавил Джон Хайнс.

Одну из шайб «Бостона» забросил лидер снайперской гонки лиги Давид Пастрняк. На счету российского нападающего хозяев Якова Тренина 5 минут штрафа за драку, 4 силовых приема и показатель полезности «-3» за 7.27 на льду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Бостон» — 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы: Пастрняк — 32 (Макэвой, Гржельчик), 1:36 — 0:1. Хейнен — 7 (мен., Гржельчик, Койл), 28:21 — 0:2. Форсберг — 15 (бол., Дюшен, Йоси), 30:54 — 1:2. Бержерон — 18 (мен., Дебраск, Маршан), 37:42 — 1:3. Вагнер — 4 (мен., Линдхольм, Краг), 42:51 — 1:4. Гранлунд — 7 (бол., Экхольм, Форсберг), 58:06 — 2:4. Крейчи — 9 (мен., п.в., Раск), 59:05 — 2:5. Койл — 8 (мен., Ритчи, Хейнен), 59:27 — 2:6.

Вратари: Ринне (58:51 — 59:05) — Раск.

Штраф: 13 — 21.

Броски: 36 (8+16+12) — 36 (13+13+10).

Наши: Тренин (7.27/0/-3) — -.

8 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.