«Нэшвилл» в овертайме победил «Бостон», «Эдмонтон» обыграл «Монреаль»

«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Нэшвиллу» — 3:4. Дубль в составе хозяев оформил Патрис Бержерон.

В параллельной встрече «Эдмонтон» победил «Монреаль» — 4:3. Самым результативным игроком встречи стал защитник «канадцев» Джефф Питри, набравший 3 (1+2) очка. По 2 (1+1) балла у Луона Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

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