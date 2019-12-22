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«Нэшвилл» в овертайме победил «Бостон», «Эдмонтон» обыграл «Монреаль»

05:58
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«Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме проиграл «Нэшвиллу» — 3:4. Дубль в составе хозяев оформил Патрис Бержерон.

В параллельной встрече «Эдмонтон» победил «Монреаль» — 4:3. Самым результативным игроком встречи стал защитник «канадцев» Джефф Питри, набравший 3 (1+2) очка. По 2 (1+1) балла у Луона Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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