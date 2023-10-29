«Нэшвилл» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» дома в овертайме обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ— 3:2.

У «Предаторз» забили Райан О'Райлли, оформивший дубль, и Роман Йоси. За «Мэйпл Ливз» отличились Вильям Нюландер и Марк Джиордано.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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