«Нэшвилл» обыграл «Торонто»

«Нэшвилл» победил «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Эрик Хаула, Адам Уилсби, Люк Евангелиста, Стивен Стэмкос и Коул Смит. У гостей отличились Николя Руа, Джон Таварес и Бобби Макманн.

«Торонто» потерпел второе поражение подряд. Команда идет на 15-м месте в таблице Восточной конференции (35 очков после 34 матчей). «Нэшвилл» в 34 матчах набрал 32 очка и занимает 12-е место в Западной конференции.

В следующем матче «Торонто» 22 декабря сыграет на вызеде с «Далласом», «Нэшвилл» в тот же день примет «Рейнджерс».