«Торонто» в овертайме уступил «Нэшвиллу»
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.
В составе «Мэйпл Ливз» отличились Вильям Нюландер и Марк Джиордано, вратарь Илья Самсонов отразил 21 бросок. У «Предаторз» дубль оформил Райан О'Райлли, победный гол забил Роман Йоси.
После этого матча «Торонто» с 11 очками занял второе место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 8 очками — на седьмой строчке Запада.
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