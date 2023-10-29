«Торонто» в овертайме уступил «Нэшвиллу»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Нэшвиллу» со счетом 2:3.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Вильям Нюландер и Марк Джиордано, вратарь Илья Самсонов отразил 21 бросок. У «Предаторз» дубль оформил Райан О'Райлли, победный гол забил Роман Йоси.

После этого матча «Торонто» с 11 очками занял второе место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 8 очками — на седьмой строчке Запада.