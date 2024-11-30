«Нэшвилл» — «Тампа»: видеообзор матча

«Тампа» на выезде обыграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Тампа» с 26 очками в 22 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Нэшвилл» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 19 очков в 24 играх.