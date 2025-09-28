«Нэшвилл» уступил «Тампе», Свечков сделал результативный пас

«Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ уступил «Тампе» со счетом 1:4.

В составе «Предаторз» шайбу с передачи Федора Свечкова забросил Оззи Вайсблатт. У «Лайтнинг» отличились Даррен Рэддиш, Митчелл Чаффи, Брэндон Хэгел и Гейдж Гонсалвес.

В следующем матче «Нэшвилл» 29 сентября сыграет с «Каролиной», «Тампа» 1 октября встретится с «Флоридой».