«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Нэшвилл» набрал 28 очков и занимает 8-е место в Западной конференции. «Тампа» идет на 9-й строчке в Восточной конференции — 29 очков.

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