29 октября 2025, 05:29

«Тампа» обыграла «Нэшвилл», Кучеров забил в пустые ворота

Евгений Козинов
Корреспондент

«Тампа» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду около 20 минут, сделал голевую передачу и забил в пустые ворота. Теперь у 32 летнего россиянина 10 (4+6) очков в 8 играх этого сезона.

Также у «Тампы» забили Земгус Гиргенсонс (дубль), Брэндон Хагель и Шарль-Эдуард Д'Астус. У «Предаторз» отличились Филип Форсберг и Люк Евангелиста.

«Тампа» (10 очков) одержала третью победу кряду и занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Нэшвилл» (10) идет 12-м на «Западе».

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:45. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Тампа-Бэй
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
    • Капризов забил 6-й гол в сезоне НХЛ

    «Миннесота» в овертайме проиграла «Виннипегу», Капризов и Наместников забили по голу
