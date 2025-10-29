«Тампа» обыграла «Нэшвилл», Кучеров забил в пустые ворота
«Тампа» выиграла у «Нэшвилла» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провел на льду около 20 минут, сделал голевую передачу и забил в пустые ворота. Теперь у 32 летнего россиянина 10 (4+6) очков в 8 играх этого сезона.
Также у «Тампы» забили Земгус Гиргенсонс (дубль), Брэндон Хагель и Шарль-Эдуард Д'Астус. У «Предаторз» отличились Филип Форсберг и Люк Евангелиста.
«Тампа» (10 очков) одержала третью победу кряду и занимает 13-е место в Восточной конференции НХЛ. «Нэшвилл» (10) идет 12-м на «Западе».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|35
|21
|76
|2
|Питтсбург
|55
|28
|27
|68
|3
|Айлендерс
|57
|31
|26
|67
|4
|Коламбус
|55
|28
|27
|63
|5
|Вашингтон
|58
|28
|30
|63
|6
|Филадельфия
|55
|25
|30
|60
|7
|Нью-Джерси
|56
|28
|28
|58
|8
|Рейнджерс
|56
|22
|34
|50
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|54
|36
|18
|76
|2
|Детройт
|57
|33
|24
|72
|3
|Баффало
|56
|32
|24
|70
|4
|Монреаль
|56
|31
|25
|70
|5
|Бостон
|56
|32
|24
|68
|6
|Торонто
|57
|27
|30
|63
|7
|Оттава
|56
|27
|29
|61
|8
|Флорида
|55
|28
|27
|59
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|54
|36
|18
|81
|2
|Миннесота
|57
|33
|24
|76
|3
|Даллас
|56
|33
|23
|75
|4
|Юта
|56
|29
|27
|62
|5
|Нэшвилл
|55
|26
|29
|58
|6
|Чикаго
|56
|22
|34
|53
|7
|Виннипег
|55
|22
|33
|52
|8
|Сент-Луис
|56
|20
|36
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|55
|25
|30
|64
|2
|Эдмонтон
|57
|28
|29
|64
|3
|Анахайм
|56
|30
|26
|63
|4
|Сиэтл
|55
|26
|29
|61
|5
|Лос-Анджелес
|54
|23
|31
|60
|6
|Сан-Хосе
|54
|27
|27
|58
|7
|Калгари
|55
|22
|33
|50
|8
|Ванкувер
|56
|18
|38
|42
Результаты / календарь
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
|5.02
|03:00
|Коламбус – Чикаго
|- : -
|5.02
|03:00
|Флорида – Бостон
|- : -
|5.02
|03:00
|Виннипег – Монреаль
|- : -
|5.02
|04:00
|Нэшвилл – Миннесота
|- : -
|5.02
|05:00
|Юта – Детройт
|- : -
|5.02
|05:00
|Колорадо – Сан-Хосе
|- : -
|5.02
|05:30
|Даллас – Сент-Луис
|- : -
|5.02
|06:00
|Лос-Анджелес – Сиэтл
|- : -
|5.02
|06:00
|Вегас – Ванкувер
|- : -
|5.02
|06:00
|Калгари – Эдмонтон
|- : -
Новости