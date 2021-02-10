«Тампа» разгромила «Нэшвилл», у Сергачева три результативные передачи

«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде разгромила «Нэшвилл» (6:1).

Три результативные передачи у гостей в активе российского защитника Михаила Сергачева. Также три очка (2+1) набрал форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

После этой победы «молнии» закрепились на первом месте с Центральном дивизионе с 19 очками, «Нэшвилл» остался седьмым (10 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (1:3, 0:0, 0:3)

Голы: Гримальди — 2 (Мэлоун, Ярнкрок), 4:43 — 1:0. Стэмкос — 6 (Пойнт, Сергачев), 11:28 — 1:1. Палат — 5 (бол., Стэмкос, Пойнт), 12:31 — 1:2. Жозеф — 3 (Сергачев, Марун), 14:03 — 1:3. Гурд — 4 (Сергачев, Хедман), 46:40 — 1:4. Стэмкос — 7 (бол., Пойнт, Палат), 54:34 — 1:5. Жозеф — 4 (бол., Хедман, Волков), 56:19 — 1:6.

Вратари: Сарос — Василевский.

Штраф: 22 — 10.

Броски: 33 (11+10+12) — 30 (11+10+9).

Наши: Тренин (11.19/2/-1) — Волков (11.52/1/+1), Сергачев (20.02/4/+3).

10 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.