Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Нэшвилл» в матче на открытом воздухе

«Тампа» в матче «Стадионной серии» регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» 2 (1+1) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брэйден Пойнт и Стивен Стэмкос, вратарь Андрей Василевский отразил 23 броска. У «Предаторз» отличились Таннер Жанно и Филип Форсберг.

Матч в рамках «Стадионной серии» прошел на открытом воздухе на арене команды НФЛ «Теннесси Тайтенс» в Нэшвилле.

После этого матча «Тампа» с 74 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 64 очками — на пятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Жанно — 18 (бол., Томасино, Сиссонс), 8:20 — 1:0. Пойнт — 20 (бол., Кучеров, Стэмкос), 20:58 — 1:1. Кучеров — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 26:18 — 1:2. Стэмкос — 25 (Фут, Киллорн), 51:31 — 1:3. Форсберг — 27 (бол., Гранлунд, Джохансен), 52:29 — 2:3.

Вратари: Сарос (58:07) — Василевский.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 28 (11+5+12) — 33 (12+13+8).

Наши: Тренин (14.52/0/0) — Кучеров (20.17/2/0), Сергачев (25.47/5/0).

27 февраля. Нэшвилл. Nissan Stadium. 68619 зрителей.