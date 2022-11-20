«Тампа» в овертайме обыграла «Нэшвилл», у Кучерова гол

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Лайтнинг» отличились Никита Кучеров, Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос, который забросил победную шайбу. У «Предаторз» голы на счету Филиппа Форсберга и Нино Нидеррайтера.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков.

После этого матча «Тампа» с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 18 очками — на 10-й строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Форсберг — 7 (бол., Экхольм, Пярссинен), 1:50 — 1:0. Кучеров — 10 (бол., Пойнт, Сергачев), 24:25 — 1:1. Нидеррайтер — 9, 45:04 — 2:1. Киллорн — 6 (Коул, Кучеров), 56:39 — 2:2. Стэмкос — 10 (бол., Кучеров, Пойнт), 62:36 — 2:3.

Вратари: Сарос — Василевский.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 32 (12+8+11+1) — 39 (18+12+6+3).

Наши: — - Кучеров (23.36/6/+1), Наместников (10.50/0/0), Сергачев (25.51/1/0).

20 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17444 зрителя.