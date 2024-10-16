«Нэшвилл» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на выезде обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

«Сиэтл» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 4 очками в 4 матчах.

«Нэшвилл» идет на 14-й строчке, команда не набрала ни одного очка в 3 играх.