«Нэшвилл» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

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«Нэшвилл» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Встреча прошла на льду «Бриджстоун Арены» в Нэшвилле.

У победителей голами отметились Колтон Сиссонс, Густав Нюквист и Юусо Парссинен.

Видео лучших моментов матча «Нэшвилл» — «Сиэтл» опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.