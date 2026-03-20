«Нэшвилл» выиграл у «Сиэтла»

«Нэшвилл» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Бриджстоун Арене» в Нэшвилле.

У «Предаторз» забили Райан Афко, Райан О`Райлли и Филип Форсберг. Единственный гол «Кракен» на счету Фредерика Годро.

«Нэшвилл» набрал 71 очко в 68 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции, а «Сиэтл» идет на 9-й строчке — 71 очко в 68 играх.