«Нэшвилл» победил «Сиэтл»

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«Нэшвилл» обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Колтон Сиссонс, Густав Нюквист и Юусо Парссинен.

Для «Предаторз» это первая победа в сезоне. «Кракен» проиграли вторую встречу подряд.