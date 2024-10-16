«Сиэтл» обыграл «Нэшвилл» в матче с 10 заброшенными шайбами
«Сиэтл» на выезде победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.
У гостей голы в этой встрече забили Райкер Эванс, Оливер Бьоркстранд, Брендон Танев, Джаден Шварц, Джордан Эберле, Джаред Маккэн и Адам Ларссон. У хозяев отличились Майк Маккэррон, Томас Новак и Брейди Шей.
«Сиэтл» с 4 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» не заработал ни одного балла за три игры и располагается на 14-й позиции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:7 (2:3, 1:0, 0:4)
Голы: Эванс — 1 (Ларссон), 3:37 — 0:1. Бьоркстранд — 1 (Стивенсон, Шварц), 7:07 — 0:2. Маккэррон — 1 (Пярссинен, Каррье), 14:47 — 1:2. Новак — 2 (Янковски, Евангелиста), 17:00 — 2:2. Танев — 1 (Монтур, Гурд), 19:27 — 2:3. Шей — 1 (О`Райлли, Форсберг), 37:17 — 3:3. Шварц — 1 (Бьоркстранд, Стивенсон), 41:19 — 3:4. Эберле — 3 (Маккэн, Олексяк), 42:40 — 3:5. Маккэн — 2 (Бенайерс, Олексяк), 51:57 — 3:6. Ларссон — 1 (п.в.), 57:56 — 3:7.
Вратари: Сарос (54:13 — 55:26, 55:46 — 56:56, 57:28 — 57:56) — Даккорд.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 33 (12+13+8) — 36 (13+11+12).
Наши: — - -.
16 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
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|4
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|2
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|4
|Айлендерс
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|2
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|5
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|1
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|4
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|Монреаль
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|2
|2
|4
|6
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|4
|2
|2
|4
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|В
|П
|О
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|4
|4
|0
|8
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|3
|0
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|2
|6
|4
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|4
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|1
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|4
|2
|2
|4
|6
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|3
|1
|2
|3
|7
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|3
|0
|3
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|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
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|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
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|4
|3
|1
|6
|3
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|3
|1
|2
|4
|4
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|4
|2
|2
|4
|5
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|1
|1
|2
|6
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|3
|0
|3
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|8
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|3
|0
|3
|0
|16.10
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|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
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|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
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|
Каролина – Нью-Джерси
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|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|3 : 7
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|3 : 2 Б
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -