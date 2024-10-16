«Сиэтл» обыграл «Нэшвилл» в матче с 10 заброшенными шайбами

«Сиэтл» на выезде победил «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3.

У гостей голы в этой встрече забили Райкер Эванс, Оливер Бьоркстранд, Брендон Танев, Джаден Шварц, Джордан Эберле, Джаред Маккэн и Адам Ларссон. У хозяев отличились Майк Маккэррон, Томас Новак и Брейди Шей.

«Сиэтл» с 4 очками занимает девятое место в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» не заработал ни одного балла за три игры и располагается на 14-й позиции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:7 (2:3, 1:0, 0:4)

Голы: Эванс — 1 (Ларссон), 3:37 — 0:1. Бьоркстранд — 1 (Стивенсон, Шварц), 7:07 — 0:2. Маккэррон — 1 (Пярссинен, Каррье), 14:47 — 1:2. Новак — 2 (Янковски, Евангелиста), 17:00 — 2:2. Танев — 1 (Монтур, Гурд), 19:27 — 2:3. Шей — 1 (О`Райлли, Форсберг), 37:17 — 3:3. Шварц — 1 (Бьоркстранд, Стивенсон), 41:19 — 3:4. Эберле — 3 (Маккэн, Олексяк), 42:40 — 3:5. Маккэн — 2 (Бенайерс, Олексяк), 51:57 — 3:6. Ларссон — 1 (п.в.), 57:56 — 3:7.

Вратари: Сарос (54:13 — 55:26, 55:46 — 56:56, 57:28 — 57:56) — Даккорд.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (12+13+8) — 36 (13+11+12).

Наши: — - -.

16 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.