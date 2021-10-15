«Сиэтл» обыграл «Нэшвилл» и одержал первую победу в НХЛ

«Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Нэшвилл» со счетом 4:3.

В составе «Кракен» дубль оформил Брендон Танев, еще по шайбе забросили Джаред Макканн и Александр Веннберг. Хозяева ответили точными бросками Ээли Толванена, Романа Йоси и Микаэля Гранлунда.

Российский форвард «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду 11 минут и 48 минут и получил 5 минут штрафа за драку с Винсом Данном.

После этого матча «Сиэтл» с 2 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Нэшвилл» пока очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Сиэтл» — 3:4 (1:2, 1:1, 1:1)

Голы: Толванен — 1 (Канин, Гранлунд), 3:18 — 1:0. Маккэн — 2 (бол., Джиордано, Эберле), 15:27 — 1:1. Танев — 1 (бол., Веннберг, Донской), 17:33 — 1:2. Йоси — 1 (бол., Форсберг, Гранлунд), 24:36 — 2:2. Веннберг — 1, 29:54 — 2:3. Танев — 2 (Маккэн, Эпплтон), 58:39 — 2:4. Гранлунд — 1 (Каррье, Форсберг), 59:20 — 3:4.

Вратари: Сарос — Грубауэр.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 30 (4+13+13) — 26 (12+13+1).

Наши: Тренин (11.48/1/0) — -.

15 октября. Нэшвилл. Bridgestone Arena.