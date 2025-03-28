«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду уступил «Сент-Луису» — 2:3.

Российский нападающий «Предаторз» Федор Свечков на 3-й минуте игры открыл счет. Для него это 7-й гол в сезоне. Теперь у него 14 (7+7) очков в 42 играх.