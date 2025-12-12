«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (покер), Райан О`Райлли, Филип Форсберг и Майкл Бантинг. У гостей забили Хью Макгинг и Роберт Томас.

«Нэшвилл» выиграл второй матч подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 28 очками после 30 матчей. «Сент-Луис» (29 очков после 32 игр) расположился на 13-м месте.

В следующем матче «Нэшвилл» 14 декабря сыграет на выезде с «Колорадо», «Сент-Луис» 13 декабря примет «Чикаго».

