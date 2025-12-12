Хоккей
Сегодня, 10:34

«Нэшвилл» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

Павел Лопатко

«Нэшвилл» разгромил «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Стивен Стэмкос (покер), Райан О`Райлли, Филип Форсберг и Майкл Бантинг. У гостей забили Хью Макгинг и Роберт Томас.

«Нэшвилл» выиграл второй матч подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 28 очками после 30 матчей. «Сент-Луис» (29 очков после 32 игр) расположился на 13-м месте.

В следующем матче «Нэшвилл» 14 декабря сыграет на выезде с «Колорадо», «Сент-Луис» 13 декабря примет «Чикаго».

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сент-Луис Блюз
«Виннипег» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 30 19 11 40
2 Вашингтон 31 18 13 40
3 Айлендерс 32 18 14 39
4 Филадельфия 29 16 13 36
5 Питтсбург 29 14 15 35
6 Нью-Джерси 31 17 14 35
7 Рейнджерс 32 15 17 34
8 Коламбус 31 13 18 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 31 18 13 38
2 Бостон 32 19 13 38
3 Детройт 32 17 15 37
4 Монреаль 30 16 14 35
5 Торонто 30 14 16 33
6 Флорида 30 15 15 32
7 Оттава 30 14 16 32
8 Баффало 31 13 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 31 22 9 51
2 Даллас 32 21 11 47
3 Миннесота 31 17 14 39
4 Чикаго 30 13 17 32
5 Юта 32 14 18 31
6 Виннипег 30 14 16 29
7 Сент-Луис 32 11 21 29
8 Нэшвилл 30 12 18 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 15 15 39
2 Анахайм 31 19 12 39
3 Лос-Анджелес 30 14 16 36
4 Эдмонтон 31 14 17 34
5 Сан-Хосе 32 15 17 33
6 Сиэтл 28 12 16 30
7 Калгари 32 12 20 28
8 Ванкувер 31 11 20 25
Результаты / календарь
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
12.12 03:00 Торонто – Сан-Хосе 2 : 3 ОТ
12.12 03:00 Филадельфия – Вегас 2 : 3 ОТ
12.12 03:00 Питтсбург – Монреаль 2 : 4
12.12 03:00 Айлендерс – Анахайм 5 : 2
12.12 03:00 Нью-Джерси – Тампа-Бэй 4 : 8
12.12 03:00 Вашингтон – Каролина 2 : 3 Б
12.12 03:00 Коламбус – Оттава 3 : 6
12.12 04:00 Нэшвилл – Сент-Луис 7 : 2
12.12 04:00 Виннипег – Бостон 3 : 6
12.12 04:00 Миннесота – Даллас 5 : 2
12.12 05:00 Эдмонтон – Детройт 4 : 1
12.12 05:30 Колорадо – Флорида 6 : 2
12.12 06:00 Ванкувер – Баффало 2 : 3
Все результаты / календарь

